Polis, Yangın Soruşturması Başlattı

TERÖRLE MÜCADELE POLİSİ YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

İngiltere’de terörle mücadele polisi, Başbakan Keir Starmer ile bağlantılı iki mülkün yangınla zarar görmesi üzerine kundaklama soruşturması başlattı. 12 Mayıs Pazartesi sabah saatlerinde, başbakanın Londra’nın kuzeyindeki Kentish Town’da bulunan evinde yangın çıkması üzerine acil servis ekipleri olay yerine çağrıldı.

KENTİSH TOWN’DA YANGIN

Londra Metropolitan Polisi, binanın giriş kısmında hasar meydana geldiğini ancak hiç kimsenin yaralanmadığını bildirdi. 11 Mayıs Pazar günü, yerel saatle 03:00’te, Başbakan Starmer’la bağlantılı Islington yakınlarındaki başka bir evin ön kapısında küçük bir yangın meydana geldiği için acil servis ekipleri yeniden olay yerine çağrıldı. Londra İtfaiyesi, bu yangınla ilgili bir kişinin, solunum cihazı takılarak iç merdivenlerden güvenli bir yere çıkarıldığını belirtti. Polis, soruşturmanın bir parçası olarak başka bir araç yangınını da araştırıyor. Her üç yangın, şüpheli olarak değerlendirilirken, soruşturmalar devam ediyor.

BAŞBAKANIN MÜLKÜ VE AÇIKLAMALAR

Downing Street’teki resmi konutunda yaşayan başbakanın, genel seçimlerden önce oturduğu Kentish Town’daki mülkü hala kendisine ait, ancak bu mülkü kiraya verdiği ifade ediliyor. Resmi sözcü, başbakanın acil durum servislerine çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini belirtti ve konunun aktif bir soruşturmaya tabi olduğuna dikkat çekerek daha fazla yorum yapamayacağını söyledi. Ayrıca, yangın sırasında tesiste kimin bulunduğuna dair ayrıntı vermekten kaçındı. Polis ise, mülkün daha önce yüksek profilli bir kamu şahsiyetiyle alakalı olması nedeniyle soruşturmayı terörle mücadele memurlarının yürüttüğünü açıkladı.

FARKLI YANGIN OLAYLARI

Kentish Town’daki yangına dair Londra İtfaiyesi, Pazartesi günü yerel saatle 01:11’de “küçük bir yangın” için çağrıldığını ve yangının yaklaşık 20 dakika içinde kontrol altına alındığını duyurdu. Kentish Town İtfaiyesi’nden 10 itfaiyeci ve iki itfaiye aracının olay yerine gittiği bilgisi paylaşıldı. Metropolitan Polisi, mülkün girişindeki hasarın yanı sıra kimsenin yaralanmadığını vurguladı. Ayrıca, 8 Mayıs Perşembe günü itibarıyla itfaiyecilerin aynı sokakta küçük bir araç yangınına çağrıldığı ve bu yangının saat 03:30 sıralarında kontrol altına alındığı belirtildi. Kentish Town’daki ev, daha önce de protestocuların hedefi olmuş durumda; geçtiğimiz yıl evin önünde düzenlenen Filistin yanlısı gösteri sonrası üç kişi kamu düzeni suçundan mahkum edildi. Bu haber, BBC çalışanları tarafından hazırlanıp kontrol edilmiştir ve bir pilot proje kapsamında yapay zeka destekli çeviriden de faydalanılmıştır.