Polisan Holding, Kimyasal Sızıntıyı Kontrol Altına Aldı

POLİSAN HOLDİNG’DEN AÇIKLAMA

Polisan Holding, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Diliskelesi mevkiinde meydana gelen kimyasal sızıntının bir nakliye firmasına ait tankerde gerçekleştiğini ve durumun tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Poliport Limanı’nın park sahasında yer alan bir tankerde basınç nedeniyle gaz sızıntısı yaşandığı ifade edildi. Sızıntının Poliport’a ait depolama tanklarında değil, gümrük işlemleri için bekleyen bir tankerde ortaya çıktığı belirtildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Açıklamada, olayın hemen ardından şirketin ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiği ve AFAD ile ilgili resmi kurumlarla iş birliği içinde sürecin devam ettirildiği kaydedildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin de titizlikle incelemelerde bulunduğu vurgulandı. Poliport Genel Müdürü Dr. Selçuk Denizhan, “Bu tür durumlara karşı hazırladığımız acil eylem planlarımız sayesinde olay kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Süreci, tüm ilgili kurumlarla koordinasyon içinde titizlikle yürüttük” diyerek durumun ciddiyetini aktardı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Diliskelesi mevkiindeki tesisten gece saatlerinde kimyasal sızıntı olduğuna dair ihbar yapılmasının ardından, bölgeye çok sayıda uzman ekip sevk edildi. Sızıntıyı fark eden vatandaşların bölgeden uzaklaştığı anlar cep telefonlarıyla kaydedildi. Olay sonrası açıklama yapan Diliskelesi Mahalle Muhtarı Adem Kaya, yoğun bir sızıntı olduğunu aktararak, vatandaşları kapı ve pencerelerini kapatmaları ve dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Kaya, “Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması gerekiyor” şeklinde konuştu.