Polise Çarpan Kamyonet Kazada Yaraladı

KAZA SONRASI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, meydana gelen bir kazaya müdahale eden polis memuruna bir kamyonet çarptı. Edinilen bilgilere göre, Esenevler Mahallesi’ndeki Ankara Yolu Caddesi Hacivat-Esenevler Metro İstasyonu civarında üç aracın karıştığı maddi hasarlı bir kaza yaşandı. İhbar sonrasında olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, çevrede başka bir kaza olmasını önlemek amacıyla güvenlik önlemleri aldı.

KAMYONETİN ÇARPMASI VE YARALANMA

Bu önlemler alındığı esnada, henüz sürücüsü belirlenemeyen 38 AHA 239 plakalı kamyonet, güvenlik önlemi alan polis memuru F.D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru yaralanarak yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Çarpan kamyonet sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis memuru F.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.