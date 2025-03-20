Polisin Duygusal Anısı Sosyal Medyada Yayıldı

Duygusal Anların Yansıması

Antalya’nın Alanya ilçesinde, uygulama noktasında motosikletli bir öğretmene verdiği tavsiyelerle dikkat çeken trafik polisinin, 6 Şubat depreminde eşini ve 9 aylık bebeğini kaybettiği öğrenildi. Yaşadığı acıyı içtenlikle taşıyan polis memuru, “Onun kameraya videoya çektiğinin hiç farkında değildim. Arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde eşime çocuğuma binlerce dua geldi” dedi. Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde, Trafik Denetleme İstasyonu’nda görevli polis memuru Murt Özkaya ile motosiklet kullanan öğretmen Erkan Kordon arasında geçen diyalog, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Önemli Uyarılar

Erkan Kordon, Alanya’dan Konaklı’ya geçiş yaparken, trafik uygulama noktasında durduruldu. Olayı sosyal medya üzerinden paylaşmasıyla büyük beğeni topladı. Polis memuru, Kordon’u durdurduktan sonra “Nasılsın kardeşim?” diyerek evrakını aldı. Daha sonra ikili arasında motosikletla ilgili bir sohbet gerçekleşti. Özkaya, “Kardeş aman dikkat et. Montunu falan giy. Mont önemli. Benden büyüksün galiba. Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma” şeklindeki sözleriyle içleri dağladı.

Büyük Kaybın Etkisi

6 Şubat depreminde eşi Mehtap Özkaya ve 9 aylık bebeği Ünal Miraç’ı kaybeden polis memuru, öğretmene olan diyaloğu şöyle anlattı: “Günlük olarak standart yaptığımız uygulama yapıyorduk. Ben sorgu yaptığım esnada bir boşluğuma geldi. Onun kameraya videoya çektiği için teşekkür ediyorum. Dualar geldi, bu beni çok mutlu etti. Ancak 6 Şubat’tan sonra hayatın ne kadar gerçek olduğunu düşünmüyorum. Yakınlarımı kaybetmenin acısı çok ağır.”

Hayalinin Anlamı

Özkaya, eşi ve çocuğu için başkalarının dua ettiğini belirterek tek hayalinin, “Eşim ile çocuğumun isminin bir devlet kurumunda yaşamasını isterdim” dedi. Ayrıca, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için de dualarını iletti. Murat Özkaya, öğretmenin bu olayda çok önemli bir rol oynadığını belirtti ve “İlk videonun çıkmasının ardından mutlu olmadım, ama insanların duaları beni sevindirdi” ifadelerini kullandı.

Destek ve Dayanışma

Alanya’ya hem görevden dolayı hem de deprem sonrası kalacak yer bulamadığı için geçici olarak gelen Özkaya, burada iki yıl boyunca Konaklı Trafik Denetleme İstasyonu’nda çalıştı. “Depremde büyük kayıplar yaşadıktan sonra kalacak bir yerimiz yoktu, akrabalarımız Alanya’da olduğu için burayı tercih ettik” diyen polis memuru, “Beni burada bir aile gibi karşıladılar. Toparlanmamda en büyük etken amirlerim ve çalışma arkadaşlarım oldu” dedi.