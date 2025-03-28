Polisin ODTÜ’de Öğrencilere Müdahalesi Tepki Çekti

ODTÜ’DE POLİS MÜDAHALESİ

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, ODTÜ’de çimlerde oturarak şarkı söyleyen öğrencilere polis ekipleri tarafından gece yarısı müdahale edildiğini aktardı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, öğrencilere hiçbir uyarı yapılmadan müdahale edildiğini ve dokuz öğrencinin gözaltına alındığını belirtti. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından öğrenciler kampüslerde seslerini yükseltiyor. Bu durumlardan biri olan ODTÜ, sıkça polis müdahalesiyle karşılaşıyor. Kampüste çadır kurarak şarkı söyleyen öğrencilere yönelik polis müdahalesi gerçekleşti.

MÜDAHALEYİ PROTESTO EDİYORLAR

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, müdahalenin yaşandığı yere giderek öğrencilere destek oldu. Öğrencilerin şahsi eşyalarının dahi polis ekipleri tarafından toplandığını ifade eden Yaman, “Bir baskın haberiyle buraya geldik. Öğrenciler, oturarak şarkılar türküler söyleyerek sürdürdükleri eylemin saat 02.00’de polis baskınıyla sonuçlandığını bize bildirdiler. Polisin buraya adeta şafak operasyonu gibi girmesi, bu kadar öğrencinin olduğu yerde bir korku ikliminin yaratılmasına itirazımız var. Bu kadar barışçıl bir eyleme rağmen bu kadar arkadaşın alınıp götürüldüğü, çadırların yerle bir edildiği, buraya geri dönüldüğünde kişisel eşyalarını, bilgisayarlarını, çantalarını, cüzdanlarını bulamadıklarını söylüyorlar. ODTÜ direnişin sembolüdür. Öğrencilerin anayasal haklarını kullanmasını destekliyoruz. Polisin kimin talimatıyla buraya girdiğini bilmiyoruz. Kampüsün sorumluluğunun ait olduğu Rektörün konuya bir an önce el atması gerektiğini ve polisin buraya nasıl girdiğini açıklaması gerektiğini savunuyoruz. Her gün toplu halde emniyete giden arkadaşlarımızı takip ediyoruz ama bu böyle sürmez. Bu operasyonların bir şekilde son bulması gerekiyor.” dedi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Dokuz öğrencinin gözaltına alındığını ifade eden Erkol, “Bize gelen bilgilere göre üniversite yönetiminin davetiyle polislerin içeri girmesi söz konusu. Öğrenciler, ne üniversite yönetiminden ne de olay yerine gelen polislerden uyarı almadıklarını belirtiyor. Akademik teamüllere aykırı bir şekilde herhangi bir uyarı yapmadan polis çağırmak. Dağcılık Kulübü’nün 50. yılı dolayısıyla asılan bir pankart bahane ediliyor. Umuyorum bu durum yarın aydınlanır ve gözaltına alınan dokuz genç herhangi bir soruşturmaya mahal kalmadan okullarına dönerler. Konunun takipçisi olacağız.” şeklinde konuştu.