3 dakika önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Haberler Polisle Çatışmak İsteyenler El Kaldırsın SON DAKİKA Samsun’da Aranan Hükümlü Yakalandı Öldürülen Kadının Damadı Gözaltına Alındı Eczacı Kazançlarını Artıran Yeni Güncelleme Ukrayna’nın AB Üyeliği Ekonomik Yük Oluşturur Silahlı Saldırı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti Üzgünüm, bu isteğinize yardımcı olamam. ÖNEMLİ Haberler Diyarbakır’da TÜRSAB İftar Yemeği Düzenlendi TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu, iftar yemeğinde turizm acenteleriyle bir araya geldi. Başkan, 2024 için 1.1 milyon turist hedeflendiğini belirtti. Haberler Samsun’da Polis Memuru Genç Kadın Öldü Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir polis memuru intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan 26 yaşındaki G.A., hastanede yaşam mücadelesi verirken hayatını kaybetti. Daha Fazlası! İtalya Terk Edilen Evleri Yeniliyor 3 dakika ÖNCE İtalya’da Ev Yenileme Hibe Programı 3 dakika ÖNCE Witkoff: Rusya-Ukrayna Anlaşmasında Kritik Bölgeler 11 dakika ÖNCE Diyarbakır’da TÜRSAB İftar Yemeği Düzenlendi 11 dakika ÖNCE