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Polisle Çatışmak İsteyenler El Kaldırsın

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Diyarbakır’da TÜRSAB İftar Yemeği Düzenlendi

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu, iftar yemeğinde turizm acenteleriyle bir araya geldi. Başkan, 2024 için 1.1 milyon turist hedeflendiğini belirtti.
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Samsun’da Polis Memuru Genç Kadın Öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir polis memuru intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan 26 yaşındaki G.A., hastanede yaşam mücadelesi verirken hayatını kaybetti.

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