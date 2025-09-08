Polisle Motosikletli Arasında Kovalamaca Yaşandı

POLİSLE KOVALAMACADA NELER YAŞANDI?

Karaman’da bir motosikletli ile polis arasında yaşanan kovalamaca, adeta bir film sahnesini andırdı. Olay, akşam saatlerinde Yunuskent Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.İ. yönetimindeki 70 ABJ 324 plakalı motosiklet, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine, polis ekipleri ile motosikletli arasında yoğun bir kovalamaca başladı.

KOVALAMACA 20 DAKİKA SÜRDÜ

Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından motosiklet sürücüsü A.İ. ile arkasındaki K.İ., motosikleti bırakıp yürüyerek kaçmaya çalıştı. Bu esnada, polis ekipleri kaçan şahısları durdurmak için havaya bir el ateş açtı. Bunu takiben, motosiklet sürücüsü A.İ. ve arkadaşı, Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde yakalandı. Polis, şahısları gözaltına alarak ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

MOTOSİKLETTEKİ SAHTECİLİK ORTAYA ÇIKTI

Motosiklet üzerinde yapılan incelemede ise plakanın J harfinin siyah bantla U’ya çevrildiği belirlendi. Motosiklet sürücüsüne, çeşitli maddelerden dolayı yaklaşık 60 bin lira para cezası yazıldı ve ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu. Motosiklet, olay yerinden çekiciyle otoparka götürüldü.