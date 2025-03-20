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Polisler Duvarda Kalan Aracı Kurtardı

OTOMOBİLİN KURTARILMA ANI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, duvarda asılı kalan otomobili polis ekipleri alt yola düşmekten kurtarıyor. Kaza, Deretarla Sokak’ta gerçekleşti. Kontrolünü kaybeden sürücü, otomobili 1 metre yükseklikteki bir duvarda asılı vaziyette bıraktı.

TRAFFIC POLİSİ EKİPLERİ DEVREDE

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisi ekipleri, durumu kontrol altına almak için bir çekici çağırdı. Sürücüyü direksiyonun başına geçiren ekipler, otomobili dikkatlice arkadan iterek alt yola düşmekten kurtarıyor. Kazadan yara almadan ve aracında hasar olmadan kurtulan sürücü, polis ekiplerine teşekkür ediyor.

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