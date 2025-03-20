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Polisler Otomobili Düşmekten Kurtardı

KAZA ANINDA YAPILAN MÜDAHALE

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, bir otomobil duvarda kalarak alt yola düşmekten kurtarıldı. Kaza, Deretarla Sokak üzerinde gerçekleşti. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sebebiyle otomobil, 1 metre yüksekliğindeki bir duvarda asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan trafik polisi ekipleri, durumu değerlendirdi ve çekici çağırdı. Sürücü, direksiyon başına getirildikten sonra, ekipler otomobili arkadan iterek düşmekten kurtardı. Yaşanan kazayı herhangi bir yara almadan ve aracında hasar oluşmadan atlatan sürücü, polislere teşekkürlerini iletti.

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