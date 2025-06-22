Polisler, Yanmış Kaplumbağayı Kurtardı

OLAYIN GERÇEKLEŞME ZAMANI VE YERİ

Saat 13.00 sıralarında, D-100 kara yolu üzerinde Erek Mahallesi yakınlarında bir olay meydana geldi. Yolda uygulama yapan polisler, otların alev aldığını ve alevlerin arasında bir kaplumbağanın sıkıştığını fark etti.

POLİSLERİN MÜDAHALESİ VE KAPTURULAN ANLAR

Polis ekipleri, çevredeki alevleri söndürmek için kovalarla yangına müdahale etti. Müdahale sırasında alevlerin içerisinden kurtarılan kaplumbağa, bir polis memuru tarafından su ile serinletilmeye çalışıldı. O anlar, bir cep telefonu ile kaydedildi.

KAPLUMBAĞANIN DOĞAL YAŞAM ALANINA İADE EDİLMESİ

Yangın söndürüldükten sonra kurtarılan kaplumbağa, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Bu olay, hem polislerin çevreye duyarlılığını hem de yardıma muhtaç canlılara karşı gösterdikleri hassasiyeti ortaya koydu.