Polislerden Çınar Efe’ye Bayram Ziyareti

DEPREMDE AİLESİNİ KAYBEDEN ÇINAR EFE’YE MORAL ZİYARETİ

Adıyaman’da, 6 Şubat depreminde ailesini kaybeden 7 yaşındaki Çınar Efe Toker, bayramda kimsenin kendisini ziyaret etmediğini dile getirerek polis ekiplerinden yardım istedi. Çınar Efe ve babası Mehmet Token, bu anlamlı ziyaretten dolayı duygusal anlar yaşadı. Mehmet Token, depremde eşi İsmihan Token ve dört kızını kaybetmişti. Kendisi, enkazdan yaralı olarak kurtarılarak 36 gün boyunca Kahramanmaraş’ta yoğun bakımda kaldı. Hastaneden çıktığında, ailesinin vefat haberini aldı. Hayatta kalan tek çocuğu Çınar Efe ile birlikte hayata tutunmaya çalışıyorlar.

BAYRAM ZİYARETİ İSTEĞİ

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde kimse kendilerini ziyaret etmediği için Çınar Efe, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak polislerden bayram ziyareti talep etti. Bu çağrıya Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde yanıt verdi. Polisler, bayram çikolatası ve çeşitli hediyelerle Çınar Efe ve babası Mehmet Token’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Mehmet Token gözyaşlarına hâkim olamazken, polis ekipleri de bu duygusal anlara tanıklık etti.

POLİS ZİYARETİYLE MUTLULUK YAŞANDI

Polis ekipleri, Çınar Efe’yi polis aracına bindirip telsizden anons yaptırarak ona keyifli anlar yaşattı ve kask takmasını sağladı. Baba Mehmet Token, ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Ben Kahramanmaraş’ta 36 gün yoğun bakımda kaldım. Bana akrabalarımın ve çocuklarımın hepsinin vefat ettiğini söylediler. Tek siz kapımızı açtınız. Sizi çok gururlandırdınız. Beni ve oğlumu mutlu ettiniz. Rabbim de sizi mutlu etsin inşallah” ifadelerini kullandı.