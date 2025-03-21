Polislerden Cizre’de Çocuklara Pamuk Şeker Jest

NEVRUZ KUTLAMALARINDA POLİSLERDEN PAMUK ŞEKER İKRAMI

Cizre ilçesinde, polisler Nevruz Bayramı etkinliğine katılan çocuklara pamuk şeker dağıtıyor. Şırnak’ta daha önce DEM Parti’nin düzenlediği Nevruz kutlamalarına katılanlar ile güvenlik güçleri arasında çeşitli olaylar yaşanmış, ardından gelen gözaltılar ile bu durum gündeme gelmişti.

CİZRE’DE YOĞUN KATILIM

Bugün, Konak Mahallesi’nde bulunan Kent Meydanı’nda Cizre halkının yoğun katılım gösterdiği etkinlikler sırasında görev yapan polis memurları, alana gelen çocuklara pamuk şeker ikram ediyor.