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Polislere Tatlı Jest Yapan Gençler

OLAY YERİNDEKİ TATLI SÜRPRİZ

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin gittiği bir kavga ihbarında, hoşa gidecek bir olayla karşılaştılar. 112 Acil Komuta Merkezi’ne Onikişubat İlçesi Abülhamid Han Mahallesi’ndeki bir berberde kavga olduğu bilgisi ulaştı. Bu ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube devriye ekipleri belirtilen adrese yönlendirildi.

KAVGA YERİNE JEST

Polis ekipleri olay yerine yaklaşırken, kavga eden gençlerin bir anda sürpriz yaptığı görüldü. Olayın aslında berberler tarafından düzenlendiği ve amacın görevdeki polislere jest yapmak olduğu belirtildi. Polis ekipleri, bu anlamlı sürpriz için teşekkür etti. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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