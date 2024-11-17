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Polislere TIR Çarptı: 1 Şehit, 1 Yaralı

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KAZA BİLGİLERİ

Kaza, saat 19.00 civarında Sürgü-Doğanşehir karayolu üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, sürücüsü tespit edilemeyen talaş yüklü 42 SG 386 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri kazaya müdahale ederken, saman yüklü 63 L 3119 plakalı başka bir TIR, kaza alanına girdi. Bu durum sonucunda devrilen talaş ve samanlar nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ekipler, TIR’ın altında kalan polis memurları için hemen arama-kurtarma çalışması başlattı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇ

Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonunda, polis memuru Lütfü Beykoz’un cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca, ağır yaralı olarak çıkarılan mesai arkadaşı Mehmet Hanifi Türkmen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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