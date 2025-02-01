Polislerin Peşinden Koştuğu İki Kişi Tutuklandı

UYGULAMA SONRASI YARALANMA OLDU

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz perşembe akşamı Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde motosikletlere yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında polis ekipleri, iki motosiklet sürücüsüne ‘dur’ çağrısında bulundu. Ancak bu ihtara uymayan sürücüler, kendilerini durdurmaya çalışan polis memuru M.A.’nın yere düşüp başından yaralanmasına yol açtı. Olay, amatör bir kamera tarafından kaydedilirken, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

ŞÜPHELİLERİN YERİ BELİRLENDİ

Ekipler, motosiklet sürücüsü B.Ö.’nun olaydan sonra, başında kask ile motosiklet üzerinde cep telefonuyla kendi videosunu çektiğini ve videolarda, “2 polisi peşinden koşturup birini sürükleyip yere düşürdükten sonra videoları silme şekli” ifadelerini paylaştığını belirledi. Kimlikleri tespit edilen B.Ö. ve İ.Ü., Mahmudiye Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Haklarında ‘Görevli memura mukavemet’ suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Dava süreci kapsamında, şüpheliler hakkında toplam 57 bin 830 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, ehliyetlerine el konulurken, motosikletleri bir ay süreyle trafikten men edildi.