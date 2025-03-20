Polislik Şube Müdürlüğü’nden Okul Etkinlikleri

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK FAALİYETLERİ

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, okullarda güvenlik ve bilinçlendirme konularında etkinlikler düzenliyor. Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen bu etkinlikte, yaklaşık 700 öğrenci ve 50 öğretmen bilgilendirme faaliyetlerine katılım sağladı.

POLİSLİK VE GÜVENLİK KONULARI

Bu faaliyetler boyunca polislik başvurusu şartları, asayiş olaylarına karşı alınması gereken önlemler, siber dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı ve 112 Acil Yardım Hattı gibi önemli konular hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Bor ilçesinde ise kreş ve anaokullarında benzer etkinlikler düzenlendi. Polislik mesleğinin önemi, trafik kuralları, polislerin günlük hayatta üstlendiği roller ve çocuk güvenliği gibi konular ele alındı.

ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARINA YANIT VERİLDİ

Etkinlik sırasında çocukların merak ettikleri sorular yanıtlandı. Bunun yanı sıra, kendilerini güvende hissetmedikleri her zaman 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşabilecekleri bilgisi verildi. Bu tür faaliyetler, öğrencilerin güvenlik konularında farkındalıklarını artırmayı ve polis ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.