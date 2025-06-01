Polisten Kaçan 4 Şüpheli Yakalandı

Olayın Gelişimi

Çorum’da bir tekel bayisinde çıkan kargaşa sonrasında polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 4 şahıs, gerçekleştirilen kovalamaca ile yakalandı. Bahabey Caddesi’nde gerçekleşen olayda, şüphelilerin içinde bulunduğu araçta ruhsatsız bir tüfek ve mermiler ele geçirildi.

Kavganın Sebebi

İddiaya göre, F.K. yönetimindeki 19 AFJ 129 plakalı araçta bulunan S.S., B.U. ve C.S., henüz bilinmeyen bir sebeple tekel bayisindeki birkaç kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen bu tartışma, fiziksel bir kavgaya dönüştü. Sonrasında 4 kişi, tekel bayisindeki şahısları darp ederek araçla olay yerinden uzaklaştı.

Polis Müdahalesi

Hızla olay yerine intikal eden polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu araca ‘dur’ ikazında bulundu. Yaklaşık yarım saat süren bir takip sonucu, araç Hamidiye Mahallesi 4. Sokak’ta durdurularak içindeki şahıslar gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir ruhsatsız tüfek ve 5 adet fişek bulundu.

Soruşturma Süreci

Gözaltına alınan 4 kişinin, C.S. isimli şüphelinin de arama kaydına sahip olduğu belirlendi. Şüpheliler, ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış durumda.