Polisten Kaçan Sürücüye 20 Bin Lira Ceza

KOVALAMACA SONRASI DURAĞA GELEN ARAÇ

Konya’da meydana gelen olayda, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, süren kovalamaca neticesinde durduruldu. Kontrol sonrasında sürücünün 1.39 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu nedenle sürücüye, 20 bin 290 lira para cezası uygulandı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

ŞÜPHELİ ARACA YÖNELİK UYGULAMA

Edinilen bilgilere göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, saat 21.20 civarında Horozluhan Mahallesi Albayrak Caddesi üzerinde şüpheli kişilere yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Bu esnada bir aracı durdurmak istediler ancak sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrasında kaçan sürücü, merkez Karatay ilçesi Araplar Mahallesi Mayalı Sokak üzerinde yakalandı.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA SUÇU

Yapılan kontrollerde sürücü Ö.K.’nin 1.39 promil alkol seviyesi tespit edildi. Sürücüye, alkollü araç kullanma, polis ihtarına uymama, kırmızı ışık ihlali, muayenesiz araç kullanma ve tehlikeli araç kullanma gibi çeşitli suçlardan toplamda 20 bin 290 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyeti, 2 yıl süreyle iptal edildi ve aracın teslimi alkolsüz bir sürücüye yapıldı.