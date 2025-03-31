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Polisten Kaçarken Kaza Yaptı, Refüje Çarptı

KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, polis ekiplerinin “dur” çağrısına uymayan bir sürücü, kaçarken kaza yaptı. Kaza, gece saatlerinde Yalvaç ilçesinin Görgü Bayram Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 25 yaşındaki B.K. yönetimindeki plakasız BMW marka otomobil, uygulama yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarını dikkate almadan hızla kaçmaya başladı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Gazipaşa Caddesi üzerindeki İrfan Aksu Kavşağı’na geldiğinde sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan B.K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kazaya karışan sürücü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığının bilgisi verildi.

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