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Polisten kaçtı, uyuşturucuyla yakalandı

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KOCA SINAN’DA ASAYİŞ UYGULAMASI

Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi’nde asayiş uygulaması yapan yunus timleri, bir minibüsü durdurmak için harekete geçti. “Dur” ihtarına uymayan H.Ç, kovalamaca sonucunda Saadet Caddesi’nde yakalandı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Zanlının üst ve aracında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Cezaevinden bir haftalığına izinli çıkmış olduğu öğrenilen H.Ç.’nin sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

EMNİYETTE İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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