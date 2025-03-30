Polisten Şennur’a Doğum Günü Sürprizi

POLİS EŞLİĞİNDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Çanakkale’de, 12 yaşına basan Şennur Karaçomak’a polis ekipleriyle sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Şennur, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü aracılığıyla polisleri doğum gününe davet etti. Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da bu sürpriz için ev ziyareti gerçekleşti.

EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ZİYARETİ

Fevzipaşa Mahallesinde yaşayan Şennur, doğum günü kutlamasına katılması için polis ekiplerini çağırdı. Talep üzerine ekipler, hem doğum gününü hem de yaklaşan Ramazan Bayramını kutlamak için evi ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt da kutlamaya katılarak Şennur’un doğum gününü kutladı ve ona hediyelerini verdi.

KEYİFLİ ANLAR VE HATIRA FOTOĞRAFLARI

Ziyaretin ardından Kenan Kurt, mahalledeki diğer çocuklarla da bir araya gelerek eğlenceli anlar yaşadı. Kutlama sonrası hatıra fotoğrafları çekildi. Şennur’un bu özel günü, emniyetin topluluk ile olan bağını güçlendiren bir etkinlik olarak kaydedildi.