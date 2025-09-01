Polonya, Almanya’dan Tazminat Talep Etti

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ANMA TÖRENİ

Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan İkinci Dünya Savaşı, Nazi Almanyası’nın Polonya’ya saldırmasıyla 1 Eylül 1939 tarihinde başladı. Bu bağlamda, İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcının 86. yıl dönümü nedeniyle Polonya’nın Gdansk ilindeki Westerplatte Yarımadası’nda bir anma etkinliği gerçekleştirildi.

POLONYA’YLA ALMANYA ARASINDA YENİ BİR TEMEL KURMAK

Cumhurbaşkanı Nawrocki, bu etkinlikte yaptığı konuşmada, Polonya’nın “yeniden canlanan neoemperyalizm ve Rusya Federasyonu” karşısında Avrupa Birliği ile NATO’yu güçlendirme yönündeki önemli bir tehdit ile karşı karşıya olduğunu belirtti ve bu görevde “İkinci Dünya Savaşı’nın sorumlusunun” Almanya ile paylaşıldığını ifade etti. “Batı komşumuzla hakikat ve iyi ilişkiler temelinde bir ortaklık kurabilmek için, Almanya’dan tazminat meselesini nihayet çözmeliyiz. Polonya Cumhurbaşkanı olarak bunu ortak iyilik ve geleceğimiz için açıkça talep ediyorum.” şeklinde konuştu.

BÖLGESEL TEHDİTLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Polonya’nın adalet, hakikat ve Almanya ile sağlam ilişkilere ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Nawrocki, tazminat talebine hükümetin desteğini istediğini vurguladı. Etkinlikte yer alan Polonya Başbakanı Donald Tusk ise artan bölgesel çatışmalar ve Rusya’nın tehditleri karşısında NATO ve Avrupa ülkelerini Polonya için kritik müttefikler olarak gördüğünü belirtti. Tusk, “Akıllı olmalı ve bu nedenle kimin düşmanımız, kimin müttefikimiz olduğunu iyi anlamalıyız.” sözleriyle durumu özetledi.