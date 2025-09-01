Polonya Cumhurbaşkanı Tazminat İstedi

ALMANYA’DAN TALEP EDİLEN TAZMİNAT

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesinin 86. yıl dönümüne ilişkin olarak yapılan törende Almanya’dan tazminat talep etti. Gdansk kentindeki Westerplatte Yarımadası’nda düzenlenen anma etkinliğine katılan Nawrocki, bu talebin iki ülke ilişkileri için yeni bir temeli oluşturabileceğini belirtti.

AVRUPA BİRLİĞİ VE NATO İÇİN ZORLUKLAR

Nawrocki, konuşmasında, ülkesinin yeniden canlanan ‘neoemperyalizm ve Rusya Federasyonu’ tehdidiyle başa çıkmak amacıyla Avrupa Birliği ve NATO’yu daha sağlam temeller üstüne inşa etme konusundaki önemli bir meydan okumayla karşılaştığını belirtti. Bu zorluğun, ‘İkinci Dünya Savaşı’nın faili’ olan Almanya ile birlikte üstlenilmesi gerektiğini aktardı.

İYİ İLİŞKİLER İÇİN HAKİKAT TEMELİ

Tazminatın iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirebileceğini söyleyen Nawrocki, “Batı komşumuz ile hakikat ve iyi ilişkiler temelinde bir ortaklık kurabilmek için Almanya’dan tazminat meselesini nihayet çözmeliyiz. Polonya Cumhurbaşkanı olarak bunu ortak iyilik ve geleceğimiz için açıkça talep ediyorum” dedi.