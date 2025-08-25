Polonya Cumhurbaşkanı Yasa Veto Etti

POLONYA CUMHURBAŞKANI YASAYI VETO ETTİ

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ukrayna’daki savaşın ardından Polonya’ya sığınan Ukraynalılara sağlanan mali desteğin uzatılmasına ilişkin yasayı veto etti. 24 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşından sonra Polonya’ya sığınan yaklaşık 1 milyon Ukraynalı için sağlanan mali yardımların Mart 2026’ya kadar devam etmesini öngören bu yasa, Nawrocki tarafından reddedildi.

DAYANIŞMA VURGUSU VE EKONOMİK DEĞİŞİKLİKLER

Nawrocki, savaşın başlangıcından bu yana Polonya halkı ve devletinin Ukrayna halkına her alanda dayanışma gösterdiğini belirtti. Ancak, 3,5 yılı aşkın bir sürenin ardından ekonomik koşulların değiştiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, toplumsal hassasiyetlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini dile getirdi.

DESTEKLERDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Nawrocki, Polonya’da her çocuk için devlet tarafından ödenen aylık 800 zloty (yaklaşık 188 avro) yardımlarının sadece çalışan Ukraynalılara verilmesi gerektiğini savundu. “800 zlotynin Polonya’da çalışan ya da ticari faaliyet gösteren Ukraynalılara ödenmesi gerektiğine inanıyorum, kısa süreli vizesiz gelenlere değil” diyen Nawrocki, bu konuda yeni bir yasa tasarısı hazırlayarak parlamentoya sunacaklarını ifade etti.