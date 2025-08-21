Polonya’da Balık İzleri Keşfedildi

YENİ KEŞİF, BALIKLARIN KARAYA GÖÇ TARİHİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Polonya’da ortaya çıkan fosilleşmiş izlerin, balıkların karaya göç tarihini 10 milyon yıl geriye çekme potansiyeline sahip olduğu bildiriliyor. Kutsal Haç Dağları’nda keşfedilen bu izler, balıkların daha önce düşündüğümüzden çok daha erkenden karada sürünme çabası içinde olduğunu gösteriyor.

ARAŞTIRMALAR, KAFALARA İLGİÇ BİR DETAY SUNUYOR

Araştırma ekibinin başkanlığını üstlenen Piotr Szrek, bulunan izlerin günümüzde yaşayan akciğerli balıkların kıyıda sürünürken bıraktıkları izlere oldukça benzer olduğunu vurguladı. Szrek, “Bu izler rastgele çırpınmalar değil, bilinçli bir sürünme hareketi” ifadesini kullandı. Ekip, çalışma kapsamında kazılarda 240’tan fazla fosilleşmiş çukur ve oyuk buldu. Uzmanlar, bu izlerin balıkların ağızlarını kuma bastırarak kendilerini yukarı çekmeleri sonucunda oluştuğunu düşünüyor.

HISTORIK BİR EŞİK: SOL BAŞLAR

Zürih Üniversitesi’nden paleontolog Christian Klug ise ilk başta keşif hakkında inanmakta zorluk çektiğini belirterek, “Ama veriler ve yerinde incelemeler beni ikna etti. Bu keşif ilham verici” dedi. Bilim insanları, izlerinin incelenmesi sırasında ilginç bir ayrıntı daha keşfetti: 36 izde, balıkların başlarının yana yatırıldığı ve bunların 35’inin sola doğru olduğu görüldü. Bu durum, tarihteki ilk el baskınlığı (solaklık) örneklerinden biri olabiliyor. Szrek, “Bunun tesadüf olmadığını düşünüyoruz, sol tarafa belirgin bir tercih var” dedi.

EVRİMSEL SÜREÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Uzmanlara göre bu keşif, balıkların karada yaşamı denemeye başladığını ve evrimsel sürecin daha önce düşünülenden daha erken bir dönemde başladığını gösteriyor. Yale Üniversitesi’nden biyolog Chase Brownstein, bu izlerin akciğerli balıklara ait olup olmadığına dair şüphelerini paylaştı. Ancak Szrek, farklı bölgelerde benzer izler üzerinde yapılacak çalışmaların daha kesin sonuçlar verebileceğini ifade etti.