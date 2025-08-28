Polonya’da F-16 Uçağı Düştü

POLONYA’DA FECİ KAZA

Polonya’da, Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi Tiger Demo’ya ait bir F16 savaş uçağı, prova sırasında yere çakıldı. Düşen uçak büyük bir alev topuna dönerek, pilot hayatını kaybetti.

KAZA ANLARI KAMERADA

Radom Havalimanı’ndaki pist, uçağın düştüğü an itibarıyla kullanılamaz hale geldi. Kazanın anı, çevredeki kişiler tarafından anbean kaydedildi. Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, pilotun kazada hayatını kaybettiğini belirtti ve Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’nın olay yerine doğru yola çıktığını aktardı. Polonya basını, bu kaza nedeniyle hafta sonu gerçekleştirilecek Radom Uluslararası Hava Gösterisi’nin iptal edildiğini duyurdu.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Kazanın sebebi henüz netlik kazanmadı. 2007 yılında düzenlenen Radom Uluslararası Hava Gösterisi’nde de bir kaza meydana gelmiş ve bu olayda 2 pilot hayatını kaybetmişti.