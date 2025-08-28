Gündem

Polonya'da F-16 Uçağı Düştü

Polonya’da hava kuvvetlerinin gösteri ekibi Tiger Demo’da görevli bir F16 savaş uçağı, prova sırasında yere düştü. Uçak düşerken alev topuna dönüşürken, pilot yaşamını yitirdi.

Radom Havalimanı’nda meydana gelen kazayla birlikte pist kullanılamaz hale geldi. Olay anı çevredeki şahıslar tarafından görüntülenerek kayıt altına alındı. Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, pilotun kazada hayatını kaybettiğini doğruladı ve Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’nın olay yerine gitmekte olduğunu belirtti. Polonya medyası, kaza nedeniyle bu hafta sonu yapılacak olan Radom Uluslararası Hava Gösterisi’nin iptal edildiğini duyurdu.

Kazanın sebepleri henüz netleşmedi. 2007 yılında gerçekleştirilen Radom Uluslararası Hava Gösterisi sırasında da yaşanan başka bir kazada iki pilot hayatını kaybetmişti.

