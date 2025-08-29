Polonya’da F16 Uçağı Düştü

KAZA DETAYLARI

Polonya’nın Radom Havalimanı’nda yaşanan acı bir olayda, Hava Kuvvetleri’nin Tiger Demo gösteri ekibine ait bir F-16 savaş uçağı, prova sırasında yere düştü. Uçak alevler içinde kalırken, maalesef pilot hayatını kaybetti.

KAZA ANLARI VE GÖZLEMLER

Uçağın düştüğü pist kullanılamaz duruma gelirken, kazanın anı çevresindeki insanlar tarafından kaydedildi. Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, “pilotun kazada öldüğünü” doğruladı ve Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’nın olay yerine gittiğini belirtti. Polonya basını, bu trajik kaza sonucunda, bu hafta sonu yapılacak olan Radom Uluslararası Hava Gösterisi’nin iptal edildiğini aktardı.

KAZANIN NEDENİ BELİRSİZ

Kaza ile ilgili nedenler henüz açıklığa kavuşmuş değil. Ayrıca, 2007 yılında Radom Uluslararası Hava Gösterisi sırasında meydana gelen başka bir kazada da iki pilot hayatını kaybetmişti.