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Polonya’da Karol Nawrocki Kazandı

POLONYA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE KAZANAN NAWROCKİ OLDU

Polonya’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, oyların yüzde 50,9’unu alarak Karol Nawrocki galip geldi. Dün yapılan seçimde, kayıtlı 29 milyon seçmen Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ile muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi’nin adayı tarihçi Nawrocki arasında tercihlerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

RESMİ SONUÇLAR AÇIKLANDI

Seçim Komisyonu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, Karol Nawrocki, oyların yüzde 50,9’unu kazanarak, önümüzdeki 5 yıl boyunca Polonya’yı cumhurbaşkanı olarak temsil etme hakkını elde etti. Seçim öncesi anketlerde az bir farkla önde gösterilen Rafal Trzaskowski’nin ise oy oranı yüzde 49,1 olarak kaydedildi.

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