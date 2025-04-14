Polonya’da Kız, Kediyi Havaya Savurdu

POLONYA’DA SKANDAL VIDEO TEPKİ ÇEKİYOR

Polonya’da sosyal medyada yayımlanan bir video, hayvanseverlerin şiddetli tepkisini doğurdu. Videoda, 5 yaşındaki bir kız çocuğu evcil kedisi Kasper’ı arka ayaklarından tutarak defalarca havaya fırlatıyor. Kedinin çığlıkları, yaşadığı korkuyu gözler önüne seriyor. Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, kızın annesi Grazyna Rogowska’nın bu gelişmeleri gülerek kaydetmesi. Rogowska, bu görüntüleri TikTok hesabında paylaşırken, arka planda eğlenceli disko müziği çalıyor. Küçük kız, önce kediyi bir top havuzuna atıyor, sonrasında ise tekrar yakalayıp arka ayaklarından tutarak etrafında döndürmeye başlıyor. Kedinin acı içindeki sesi, izleyenlerde büyük bir üzüntü oluşturdu.

KAMUOYUNDAN YASAL İŞLEM TALEBİ

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından büyük tepkiler alındı. Sosyal medya kullanıcıları, Rogowska hakkında yasal işlem yapılmasını ve kedinin güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor. Bu tepkiler üzerine açıklama yapan anne, gelen eleştirilerden dolayı mağdur olduğunu iddia etti. “Hapse girebilirim, kızım da devlet korumasına alınabilir,” diyerek gözyaşları döktüğünü belirtti. Ancak kamuoyu, bu açıklamaları inandırıcı bulmamış durumda.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polonya polisi, konu hakkında bir soruşturma başlattı. Rogowska’nın 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi. Kedinin vücudunda yapışkan kalıntıları ve kesilmiş tüyler bulunduğu gerekçesiyle acil olarak bir barınağa alındığı bildirildi. Barınak yetkilileri, kedinin tedavi edildiğini ve artık güvenli bir ortamda bulunduğunu aktardı. Bu olay, hayvana yönelik şiddete karşı yasal yaptırımların yeniden tartışılmasını sağladı.