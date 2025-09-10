Polonya’da NATO Tansiyonu Yükseldi

Rusya-Ukrayna savaşında Polonya’da gerginlik arttı. Geçtiğimiz gece, Polonya hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edildiği bildirildi. Polonya, bazı İHA’ları vurarak imha ettiğini açıkladı. ABD Başkanı, bu duruma ilişkin olarak Truth Social hesabında, “Rusya’nın dronlar ile Polonya hava sahasını ihlal etmesi de ne oluyor? İşte başlıyoruz” şeklinde bir yorum yaptı.

POLONYA’DA İHA’LARIN DÜŞÜRÜLMESİ

Polonya, hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarını düşürdü, bu ise NATO üyesi bir ülkenin, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı süresince ateş açtığı bilinen ilk durum oldu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO anlaşmasının dördüncü maddesinin hayata geçirildiğini belirtti ve bu maddeye göre ittifak üyelerinin müttefikleriyle istişare yapma talebinde bulunabileceğini söyledi. Tusk, “Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bu tür provokasyonları püskürtmeye hazırız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği konusunda kimsenin şüphesi yok” ifadesini kullandı. Ancak “Paniğe gerek yok” diyerek durumu sakinleştirdi.

RUSYA’DAN YALANLAMALAR

Rusya’nın RIA devlet haber ajansı, bir diplomatın saldırı suçlamalarını “asılsız” olarak nitelendirdiğini ve Polonya’nın düşürülen insansız hava araçlarının Rus menşeli olduğuna dair kanıt sunmadığını öne sürdüğünü aktardı.

NATO’NUN MADDESİNE GÖRE DEĞERLENDİRME

Polonya’nın hava sahasına yönelik ihlali ve bu duruma ilişkin saldırı şüphesi, NATO’nun 5’nci maddesini akla getiriyor. 5’nci maddeye göre, bir NATO üyesi ülke silahlı saldırıya uğrarsa bu durum ittifaka karşı bir saldırı olarak kabul ediliyor. Böyle bir durumda, NATO güvenliğinin sağlanması için her türlü önlem alınabiliyor. Ancak Reuters haber ajansına göre, bir NATO kaynağı, Polonya’nın hava sahasını ihlalinin saldırı olarak değerlendirilmediğini bildirdi. Dolayısıyla, bu tür ihlallerin NATO tarafından saldırı olarak değerlendirilmemesi halinde 5’nci maddenin devreye girmesi mümkün olmuyor. Polonya Başbakanı, hava sahası ihlaline ilişkin NATO’nun 4’ncü maddesinin devreye sokulduğunu açıkladı. Bu maddeye göre, NATO üyeleri olağanüstü toplantıya çağrılacak ve üye ülkeler arasında görüşmeler yapılması bekleniyor.