Polonya’da Patlayan Yabancı Madde Tespit Edildi

PATLAMA OLAYI

Polonya’da bulunan bir tarlaya düşen yabancı madde patladı. Yetkililer, Ukrayna veya Belarus tarafından Polonya hava sahasının ihlal edilmediğini ve cismin eski bir pervaneli motora ait olabileceğini ifade etti. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, bu konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Belarus İHA’sı, Rus İHA’sı, kaçakçılıkta kullanılan bir İHA ya da Polonya topraklarında gerçekleştirilmiş olabilecek bir sabotaj eylemi. Bu ihtimallerin hiçbiri göz ardı edilmemeli” dedi. Lublin Voyvodalığı’na bağlı Osiny köyündeki mısır tarlasına düşen madde patlaması sonrası, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Ekipler, olay yerinde yanmış metal ve plastik parçaları buldu. Patlama nedeniyle bazı evlerin camları kırılırken, herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, radar sistemlerinin Ukrayna veya Belarus’tan gelen herhangi bir nesneyi tespit etmediğini belirtirken, söz konusu yabancı maddenin “eski bir pervane motorunun parçası” olabileceğini vurguladı.

GEÇMİŞTE YAŞANAN BİR OLAY

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, olası senaryolarla ilgili yaptığı açıklamada, “Belarus İHA’sı, Rus İHA’sı, kaçakçılıkta kullanılan bir İHA ya da Polonya topraklarında gerçekleştirilmiş olabilecek bir sabotaj eylemi. Bu ihtimallerin hiçbiri göz ardı edilmemeli” şeklinde konuştu. 2022 yılında yaşanan bir olayda, Rusya’ya yönelik bir saldırı sırasında Ukrayna’ya ait S-300 hava savunma füzesinin rotasından çıkarak Polonya’ya düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olayın ardından yetkililer, güvenlik önlemlerini artırarak bölgedeki durumu kontrol altına almayı hedefliyor. Polonya, sınır bölgelerinde yaşanan tehditlere karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Bu gelişmeler, bölgedeki güvenliği daha da önem kazanıyor.