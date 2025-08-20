Polonya’da Rus İHA’sı tespit edildi

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILDI

Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Osiny köyündeki mısır tarlasında meydana gelen patlamanın nedenini açıkladı. Kosiniak-Kamysz, yerel saatle 02.00 sularında patlayarak gündeme gelen yabancı maddenin Rus İHA’sı olduğunu belirtti. Lublin bölgesinde, Ukrayna sınırına 100 kilometre mesafede bulunan köydeki olayın ardından, yetkililerin hemen olay yerine gittiğini aktardı.

İHA’NIN TANIMI VE İNCELEMELER

Yapılan incelemeler sonucunda, patlayan maddenin aslında İran yapımı Shaded İHA’sının Rus versiyonu olduğunu dile getiren Kosiniak-Kamysz, “Bir kez daha Rus tarafından provokasyonla, Rus İHA’sı ile karşı karşıyayız. Barış görüşmelerinin sürdüğü, Rusya’nın NATO’nun güvenliğini tehdit eden, Ukrayna devletine karşı başlattığı savaşın sona ermesine dair umudun olduğu bir anda Rusya provokasyona başvurmakta” ifadelerini kullandı. Bu durum, Rusya’nın kritik anlarda benimsemiş olduğu provokasyon stratejisini gözler önüne seriyor.

İHA’NIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİLERİ

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanı Yardımcısı Dariusz Malinowski, söz konusu İHA’nın savaş başlığı taşımadığını, bunun yerine kendi kendini imha eden bir yem İHA’sı olduğunu aktardı. Malinowski, bu İHA’nın tespitinin oldukça zor olduğunu, muhtemelen radarların tespit etmemesi için çok alçaktan uçtuğunu ifade etti. Osiny köyünde meydana gelen patlama sonrasında bazı evlerin camları kırılırken, yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

GEÇMİŞTEKİ OLAYLARA ATIF

Hatırlanacağı üzere, 15 Kasım 2022’de Ukrayna’nın Rusya’ya fırlattığı S-300 hava savunma füzesi, rotasından çıkarak Polonya’nın güneydoğusundaki Przewodow köyüne düşmüş ve bu olayda 2 Polonya vatandaşı hayatını kaybetmişti. Osiny köyünde yaşanan bu yeni olay, bölgedeki gerginliği artırırken, Askeri yetkililerin açıklamaları, olayın ciddiyetini ortaya koyuyor.