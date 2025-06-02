Polonya’da Seçim: Nawrocki Kazandı, Trump Destekledi

SEÇİM SONUCUNUN TEMELİ

Polonya’da gerçekleştirilen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, muhafazakâr tarihçi Karol Nawrocki, çok az bir farkla zafer elde etti. Seçim süresi boyunca bu yarış, sadece iki aday arasındaki mücadeleyi değil, aynı zamanda Polonya’nın Avrupa Birliği ile ilişkisi, ülkenin yönü ve Donald Trump’ın ikinci döneminin olası etkilerini de içeren bir referandum niteliği taşıyordu. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz ay Nawrocki’yi Beyaz Saray’a davet ederek desteğini açıkça ifade etti. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Polonyalılara “Trump’la birlikte çalışabilecek lider” diyerek Nawrocki’ye oy çağrısında bulundu.

SONUÇLARDAKİ DEĞİŞİM

Seçim gecesi Trzaskowski, ilk olarak zafer ilan etti ancak oy sayımı ilerledikçe durum Nawrocki lehine değişti. İlk turda Trzaskowski az farkla önde çıkmıştı (%31,4’e karşı %29,5), fakat aşırı sağ partilere oy veren seçmenler, ikinci turda Nawrocki’yi tercih etti. Washington Post’un analizine göre, Polonya’da cumhurbaşkanlığı görevi sembolik görünse de, cumhurbaşkanı yasaları veto etme ve dış politikada önemli bir rol oynama yetkilerine sahip. Bu nedenle, seçimin sonucu Başbakan Donald Tusk’un liderliğindeki merkezi hükümetin geleceği için kritik bir öneme sahip.

KAMPAANYADA BİLDİRİMİŞ TAVIR

Nawrocki’nin zaferi, Polonya’nın daha milliyetçi bir tutum benimseyebileceğini gösteriyor. Kendisi, Avrupa entegrasyonuna daha eleştirel bir açıdan yaklaşan bir “önce Polonya” söylemi ile seçim kampanyası yürüttü. Ayrıca, Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı olduğunu belirten bir taahhütname de imzaladı. Ancak, sert Rusya karşıtı tutumu nedeniyle Avrupa’daki bazı sağcı liderlerden farklı bir çizgide duruyor. Rakibi Rafał Trzaskowski ise kadın hakları, hukukun üstünlüğü ve LGBTQ+ bireylerin korunması gibi konuları savunarak seçimdeki pozisyonunu belirledi. 2020 yılında da yarışmış ve mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’ya karşı kaybetmişti.

KUŞAKLAR ARASI BÖLÜNME

Seçim, Polonya’daki kuşaklar arası bölünmeyi de gözler önüne serdi. Genç seçmenlerin önemli bir kesimi Trzaskowski’yi desteklerken, 60 yaş üstü seçmenin çoğunluğu Nawrocki’yi tercih etti. Bazı seçmenler, özellikle Avrupa Birliği’nin çevre düzenlemeleri ve sınır politikalarına yönelik tepkilerle, AB’ye olan bağlılığın sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Uzmanlar, seçim sonuçlarının çok yakın olması nedeniyle, kaybeden tarafın meşruiyetini sorgulama ihtimaline dikkat çekiyor. Sussex Üniversitesi’nden Polonya uzmanı Aleks Szczerbiak, “Polonya çok kutuplaşmış durumda. Bu kadar yakın geçen bir seçimde sonuçların kabul edilmemesi riski var” diyerek uyarıda bulundu.