Polonya’da Seçim Sonuçları Yakında Açıklanacak

SEÇİM SONUÇLARI VE ADAYLARIN DURUMU

Polonya’da dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 90’ı sayıldı. Güncel verilere göre muhafazakar tarihçi Karol Nawrocki, liberal ve Avrupa Birliği (AB) destekçisi Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski’nin az bir farkla önünde. Şu an için Nawrocki oyların yüzde 50,7’sini, Trzaskowski ise yüzde 49,3’ünü aldı. Resmi sonuçlar ise bugün açıklanacak. İlk sandık çıkış anketi sonrası zaferini ilan eden Trzaskowski, “herkesin Cumhurbaşkanı olma” sözü vermişti.

DAHA FAZLA YETKİ KAZANMA MÜCADELESİ

Ana muhalefet partisi Hukuk ve Adalet Partisi’nin adayı Nawrocki, Pazar akşamı yaptığı açıklamada seçimin oldukça çekişmeli geçtiğini ifade ederek, “Umudumuzu kaybetmeyelim. Gece boyunca kazanacağız, fark çok az. Yarın Cumhurbaşkanı seçildiğim haberiyle uyanacağımıza inanıyorum” sözlerini dile getirdi. Polonya’da cumhurbaşkanlığı pozisyonu büyük ölçüde sembolik bir önemli olacak, ancak cumhurbaşkanının parlamentodan geçen yasaları veto etme yetkisi bulunuyor. Başbakan Donald Tusk’ın AB yanlısı koalisyon hükümeti, parlamentoda cumhurbaşkanının vetosunu geçersiz kılacak bir çoğunluğa sahip değil.

POLİTİKALARDAN ETKİLENME ÜZERİNE

Mevcut cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yetkilerini kullanarak Başbakan Tusk’ın seçim kampanyasındaki bazı vaatlerini hayata geçirmesini engellemişti. Tusk’ın yerine getiremediği vaatleri arasında siyasetin yargı sistemi üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak ve Polonya’nın sert kürtaj yasasını yumuşatmak da yer alıyor. Eğer Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski Polonya Cumhurbaşkanı seçilirse, Başbakan Tusk AB yanlısı politikalarını uygulamada daha fazla özgürlüğe sahip olabilecek. Ancak Tusk’ın kürtaj hakkı ve eşcinsel evlilik gibi konularına koalisyon ortağı muhafazakar Halk Partisi de karşı çıkıyor.

Nawrocki’NİN GÖRÜŞLERİ VE POLİTİKALAR YÜZÜNDEN GİZLİLİK

Karol Nawrocki’yi destekleyen Hukuk ve Adalet Partisi, 18 ay önceki genel seçimleri kaybetmişti. Eğer Nawrocki Polonya Cumhurbaşkanı olursa, partisi 2027’deki genel seçime umutla girecek. 42 yaşındaki Nawrocki, Polonya’nın AB’ye daha fazla yetki devretmesine karşı çıkıyor ve AB’nin iklim ve göç politikalarına itiraz ediyor. Geleneksel aile değerlerine önem verdiğini vurgulayan Nawrocki, Katolik ve muhafazakar kimliğini öne çıkarıyor.

Tarz ve BAĞLANTILAR

2018’den beri Varşova Belediye Başkanı olan Rafal Trzaskowski, aynı zamanda Başbakan Tusk’ın lideri olduğu Sivil Platform’un genel başkan yardımcısı. Trzaskowski, Polonya’nın eski Avrupa Bakanı olmasının yanı sıra, esasında AB’nin kalbinde olma vizyonunu destekliyor. Polonya’nın Almanya ve Fransa ile güçlü ilişkiler kurmasına büyük önem veriyor. Her iki aday, seçim kampanyalarında Polonya’nın komşusu Ukrayna’ya destek verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Ancak Nawrocki, Ukrayna’nın NATO ve AB üyeliğine karşı olduğunu belirtmişti. Ayrıca, Nawrocki amatör bir boksör ve futbolcu olup, ABD Başkanı Donald Trump’a duyduğu hayranlık ile dikkat çekiyor. Nawrocki, seçim kampanyası esnasında Washington’a gitmiş ve Oval Ofis’te Trump ile kısa bir görüşme gerçekleştirerek bir fotoğraf çektirmişti.