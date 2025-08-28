Polonya’da Uçak Düşmesi Meydana Geldi

POLONYA’DA UÇAK GÖSTERİSİ FACİAYA YOL AÇTI

Polonya’da gerçekleştirilen hava kuvvetlerine ait uçakların gösteri uçuşu, büyük bir trajediye sebep oldu. Bir F-16 savaş uçağı, izleyenlerin gözleri önünde ani bir şekilde irtifa kaybederek yere çakıldı. Düştüğü anda uçağın etrafı alevlerle kaplandı.

UÇAK PİLOTU HAYATINI KAYBETTİ

Bu kazada, uçağın pilotu hayatını kaybetti. O anlar, çevrede bulunan insanların cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. İzleyicilerin yaşadığı bu üzücü anlar, facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.