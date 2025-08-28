Haberler

Polonya’da Uçak Düşmesi Meydana Geldi

POLONYA’DA UÇAK GÖSTERİSİ FACİAYA YOL AÇTI

Polonya’da gerçekleştirilen hava kuvvetlerine ait uçakların gösteri uçuşu, büyük bir trajediye sebep oldu. Bir F-16 savaş uçağı, izleyenlerin gözleri önünde ani bir şekilde irtifa kaybederek yere çakıldı. Düştüğü anda uçağın etrafı alevlerle kaplandı.

UÇAK PİLOTU HAYATINI KAYBETTİ

Bu kazada, uçağın pilotu hayatını kaybetti. O anlar, çevrede bulunan insanların cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. İzleyicilerin yaşadığı bu üzücü anlar, facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Tekirdağ’da Trafik Kazası Meydana Geldi

Malkara'da gerçekleşen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Elazığspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'taki BAY döneminin ardından MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fırat Gül, eksik oyuncuları ve şampiyonluk hedefini değerlendirdi.

