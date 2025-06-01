Polonya’daki Seçim Sonuçları İlan Edildi

SEÇİM SONUÇLARI VE ADAYLARIN AÇIKLAMALARI

Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yer alan Rafal Trzaskowski ve Karol Nawrocki, sandık çıkış anketlerinde gösterilen yüzdelerin neredeyse eşit olmasına rağmen zaferlerini erkenden ilan etti. Pazar günü gerçekleştirilen seçimde, toplamda 29 milyon kayıtlı seçmen, Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski ile muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi’nin adayı tarihçi Nawrocki arasında tercih yapmak üzere oy kullandı. Ipsos’un Polonya televizyonları için yayımladığı sandık çıkış anketine göre, her iki aday da yüzde 50 oranlarına yakın sonuçlar alırken, ilk sayımlarda Nawrocki’nin önde olduğunu gösteren veriler ortaya çıktı.

Nawrocki VE TRZASKOWSKI’NİN ZAfer İLANLARI

Henüz oyların yüzde 6’sı sayılırken Nawrocki, yüzde 50,6 ile Trzaskowski’nin yüzde 49,4 oranına kıyasla ufak bir farkla önde bulunuyor. Nawrocki, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu gece kazanacağız. Kazanacağız ve Polonya’yı kurtaracağız.” ifadesini kullandı. Trzaskowski de zaferini duyururken, “Polonya için tarihi bir an. Bütün Polonyalı kadın ve erkeklerin başkanı olacağım.” değerlendirmesini yaptı. Ülkedeki seçim komisyonunun resmi sonuçları sabah saatlerinde açıklaması bekleniyor.

SEÇİME KATILIM VE GÜNDEMDEKİ KONUŞMALAR

Polonya’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı ise yüzde 71,7 olarak duyuruldu. Seçimlerin ikinci turu, Polonya’da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde gerçekleştirildi. Bazı analistler, adayların siyasi duruşları nedeniyle bu seçimi “medeniyetler çatışması” olarak nitelendiriyor. Seçim sonuçları, Polonya’nın AB içerisindeki konumu açısından büyük bir öneme sahip. Bu sonuçların ardından, ülkenin AB’deki pozisyonunu güçlendireceği veya daha zorlu bir süreçle karşılaşacağı yorumları yapılıyor.