Polonya’dan Zorunlu Askeri Eğitim Girişimi

POLONYA HÜKÜMETİ ZORUNLU ASKERİ EĞİTİM GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Polonya hükümeti, “Avrupa’da değişen güvenlik ortamı” karşısında ülkedeki erkeklere zorunlu askeri eğitim getirmeyi planlıyor. Ulusal basında yer alan haberlere göre Polonya Başbakanı Donald Tusk, parlamentodaki bir konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşının bölge üzerindeki etkilerine vurgu yaptı. Tusk, Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerini kontrol etmesi durumunda Polonya’nın “zorlu bir coğrafi durum” ile karşılaşabileceğini belirtti.

ASKERİ EĞİTİM PROGRAMI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Tusk, “Avrupa’da değişen güvenlik ortamına” dikkati çekerek, ülke genelindeki tüm yetişkin erkek bireyleri kapsayacak geniş kapsamlı bir askeri eğitim programı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Başbakan Tusk, “Polonya’daki her yetişkin erkek için büyük ölçekli askeri eğitim hazırlıyoruz. Amacımız, potansiyel tehditlere hazır, iyi eğitimli bir yedek kuvvet sağlamak için planı yıl sonuna kadar tamamlamak” ifadelerini kullandı. Ayrıca, programın “muhtemel tehditlere karşı yeterli bir yedek güç oluşturacağını” belirtti ve Varşova hükümetinin ilerleyen günlerde program detaylarını paylaşacağını söyledi.

EUROPA’DA HAREKETE GEÇME ZAMANI

Tusk, Polonya’nın “güvenliğe, savaş ve barış konularına oldukça fazla odaklanması için birçok nedeni” olduğunu savunarak, “Avrupa’nın tek bir eksikliği var, harekete geçme isteksizliği, belirsizlik ve hatta zaman zaman korkaklık. Şimdi harekete geçme zamanı” açıklamasında bulundu. Transatlantik ilişkilerinde “değişken durumlara” işaret eden Tusk, Polonya’nın “nükleer ve modern gayri nizami silahlar” dâhil en gelişmiş askeri kapasiteleri izlemek zorunda olduğunu da ifade etti. “Bu ciddi bir yarış. Savaş için değil, güvenlik için bir yarış” dedi.

POLONYA’NIN STRATEJİK KONUMU

Polonya, 1999’dan beri üyesi olduğu NATO ittifakının doğu kanadında yer almaktadır. Ulusal basında, Polonya’nın, Ukrayna’nın yenilmesi durumunda Rusya’nın “emperyal hırslarını, 19. yüzyılda ve Soğuk Savaş döneminde kontrol ettiği Polonya gibi ülkelere” yöneltebileceğinden endişe duyulduğu belirtiliyor.