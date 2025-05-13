Polonya Dışişleri Bakanı, Rusya’yı suçladı

POLONYA DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, başkent Varşova’da yaşanan alışveriş merkezi yangınının Rusya tarafından kasten çıkarıldığına dair kanıtlara sahip olduklarını belirtiyor. Sikorski, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Marywilska 44” adlı alışveriş merkezinde çıkan yangının ardından Rusya’nın ülkedeki etkisinin daha da kısıtlanması gerektiğine karar verildiğini ifade etti. Bakan, Rusya’nın eylemlerinin “kabul edilemez” olduğunu vurgularken, Moskova’nın Polonya’daki “casusluk” faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla ikinci Rus konsolosluğunun kapatıldığını da aktardı.

OLAYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Sikorski, “Elimizde, Polonya’da yaşayan insanlara Telegram üzerinden talimat verdiklerine ve alışveriş merkezinde yangın çıkarmak için onlara ödeme yaptıklarına dair kanıtlar var.” şeklinde konuştu. Olayla ilgili olarak Polonya Başbakanı Donald Tusk, 11 Mayıs’ta Varşova’daki “Marywilska 44” alışveriş merkezinde 2024’te çıkan yangının, Rus istihbarat birimleri tarafından gerçekleştirilen bir “kundaklama” olduğunu iddia etmişti. Bu gelişmelerin üzerine, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya’nın Krakow Başkonsolosluğu’nu kapatma kararı aldıklarını bildirdi.

KREMLİN’DEN YALANLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Polonya’nın bu suçlamalarının “temelsiz” ve “asılsız” olduğunu belirtti. Peskov, “Bu, ülkemize karşı dostça olmayan bir yaklaşım. Polonya, bize karşı düşmanca tavır sergilemeyi seçti.” şeklinde ifade kullandı. Polonya’daki gerginliğin artması, iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl etkileneceği konusunda endişeleri artırıyor.