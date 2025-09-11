Polonya Dışişleri, BM Toplantısı Duyurdu

BM GÜVENLİK KONSEYİ’NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin, Polonya hava sahasını ihlal eden Rusya’ya ait insansız hava araçları (İHA) nedeniyle olağanüstü toplanacağını açıkladı. Polonya ve Letonya, Rus İHA’ları dolayısıyla doğu sınırları boyunca hava trafiğine kısıtlama getirdi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, Polonya hava sahasının 19 kez ihlal edilmesi sebebiyle BM Güvenlik Konseyi’nin olağanüstü toplanması talep edildiği, toplantının yarın TSİ 22.00’de gerçekleşeceği bildirildi.

RUSYA’YA YÖNELİK SALDIRININ GÜNDEME GETİRİLMESİ

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Polonya basınına sunduğu açıklamada, toplantının amacının Rusya’nın İHA’lar ile BM’ye ve Avrupa Birliği ile NATO üyesi bir devlete yönelttiği eşi benzeri görülmemiş saldırıyı tüm dünyaya duyurmak olduğunu belirtti. Polonya, 9 Eylül’ü 10 Eylül’e bağlayan gece, NATO görevi kapsamında Polonya’da bulunan Hollanda’ya ait F-35 savaş uçakları ile birlikte, hava sahasını ihlal eden toplamda 19 Rus İHA’sını düşürdü. Yapılan incelemeler sonucunda ülke genelinde 16 İHA’nın parçalarına ulaşılmış durumda.

DOĞU SINIRLARINDA UÇUŞ KISITLAMALARI

Polonya ve Letonya, doğu sınırları boyunca gerçekleştirilecek uçuşlara kısıtlama uygulamaya karar verdi. Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı’nın talebi üzerine, Ukrayna ve Belarus sınırları boyunca 9 Aralık 2025 tarihine kadar tüm İHA uçuşları yasaklandı. Gün batımından gün doğumuna kadar askeri uçak ve helikopterler haricindeki tüm uçuşlar bu bölgede yasaklanırken, insanlar ve hayvanlar için acil durumlar, ambulans helikopterlerinin uçuşlarını ve olası doğal afetler karşısında yapılacak uçuşları kapsayan özel izin gerektireceği belirtildi. Gündüz saatlerinde ise yalnızca telsiz ve transponder ile donatılmış küçük uçakların uçmasına izin verilecek.

LETİNYA’DA UÇUŞ YASAĞI

Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds, Rusya ve Belarus sınırlarında Letonya hava sahasını 1 hafta süreyle herkesin kullanımına kapattıklarını açıkladı. Bu kararın Polonya hava sahasının ihlal edilmesinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Spruds, Letonya için doğrudan bir tehdidin bulunmadığını, fakat önleyici önlemlerin alınmasının zaruri olduğunu ifade etti. Uygulanan uçuş yasağı, yerel saatle bugün 18.00’da yürürlüğe girecek ve gerektiğinde uzatılabilecek.