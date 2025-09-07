Haberler

Polonya–Finlandiya Maçı Exxen’de Yayınlanacak

HAFTANIN MAÇI POLONYA-FİNLANDİYA

Polonya ile Finlandiya arasındaki karşılaşma, haftanın en dikkat çekici maçları arasında yer alıyor. Bu karşılaşmayı canlı izlemek isteyen spor tutkunları, yayın akışı ve detayları hakkında bilgi almak istiyor. Önemli bir mücadele olan bu maçın ne zaman başlayacağı ve hangi platformdan yayınlanacağı da merak ediliyor.

CANLI YAYIN DETAYLARI

2026 Dünya Kupası Elemeleri çerçevesinde gerçekleşecek olan Polonya-Finlandiya maçı, futbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Karşılaşma, Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İzleyiciler, bu mücadeleyi şifreli yayın ile takip edebilir ve Exxen’e uydu veya internet aracılığıyla erişim sağlayabilir.

MÜCADELE TARİHİ VE YERİ

Polonya-Finlandiya eleme maçı, 7 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Mücadele, saat 21:45’te başlayacak ve futbol tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Maç, Polonya’nın Chorzów kentinde bulunan ünlü Stadion Slaski’de oynanacak.

673. Elmalı Güreşleri Ödülleri Verildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde gerçekleşen 673. Tarihi Yağlı Güreşler'de başpehlivan Enes Doğan altın kemerini aldı. Hakan Çetin, 674. güreşlerin ağalığını kazandı.
Haberler

TFF 2. Ligde Karaman FK, İnegölspor’a Yenildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Karaman Futbol Kulübü, İnegölspor'a 2-0 yenilerek sahasında kötü bir performans sergiledi. İnegölspor'un gollerini Kerem Dönertaş ve Taner Gümüş attı.

