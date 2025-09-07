Haberler

Polonya–Finlandiya Maçı Exxen'de Yayınlanacak

Haftanın öne çıkan maçlarından biri olan Polonya–Finlandiya karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın akışını merak ediyor. Bu maç, Dünya Kupası yolunda büyük bir öneme sahip ve izleyiciler, saat kaçta başlayacağını ve hangi platformdan yayınlanacağını öğrenmek istiyor. İşte maçın canlı yayın detayları ve izleme seçenekleri.

2026 Dünya Kupası Elemeleri çerçevesinde gerçekleştirilecek Polonya–Finlandiya mücadelesi, Exxen platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak. İzleyiciler, bu karşılaşmayı şifreli yayın ile Exxen üzerinden izleyebiliyor. Şifresiz erişim için uydu veya internet bağlanabilen Exxen, heyecanla beklenen maçı sunacak.

Polonya–Finlandiya eleme karşılaşması, 7 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Maç, yerel saatte 21:45’te başlayacak ve futbolseverleri büyük bir heyecan içine sokacak. Mücadele, Polonya’nın Chorzów kentindeki ünlü Stadion Slaski stadyumunda oynanacak.

