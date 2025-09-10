Polonya Hava Sahası İhlal Edildi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını gece boyunca 19 kez ihlal ettiğini açıkladı. Tusk, İHA’ların bir kısmının Polonya hava sahasına ilk defa Belarus üzerinden girdiğini ifade etti. Başbakan, Polonya ordusunun Rus saldırısına dair ilk sinyali yerel saatle 22.06’da aldığını, İHA’lar ve füzelerin sayısının fazla olması nedeniyle bölgeye 2 F-16, 2 F-35 ile birlikte Black Hawk helikopterleri gönderildiğini belirtti. Polonya hava sahasının ilk ihlalinin 23.30’da gerçekleştiğini vurgulayan Tusk, gece boyunca toplam 19 ihlal olduğunu ve son ihlalin 06.30’da yapıldığını, son İHA’nın ise 06.45’te düşürüldüğünü aktardı.

İHA’ların Düşürülmesi

Tusk, “Şimdiye kadar 3 İHA’nın düşürüldüğü teyit edildi” diyerek, İHA’ların önemli bir kısmının daha önce Belarus üzerinden geldiğini vurguladı. Polonya’nın müttefiklerinden gelen destek ifadeleri için teşekkür eden Tusk, NATO Anlaşması’nın 4. maddesinin yürürlüğe sokulmasını talep etti. “Diğer başkentler arasında yapacağımız istişarelerden somut adımlar bekleyeceğiz. Bu, bizim savaşımız değil, Ukrayna’nın da savaşı değil. Bu, Rusya’nın tüm Batı dünyasına karşı ilan ettiği bir savaş” şeklinde konuştu.

Bulunan Parçalar ve Güvenlik Toplantısı

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ordunun kapsamlı bir rapor hazırlamasını beklediğini ve 48 saat içinde Ulusal Güvenlik Konseyi’ni toplayacağını bildirdi. Polonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka, yerel saatle 11.00 itibarıyla güvenlik güçlerinin aramaları sonucunda 7 İHA ve 1 füzeye ait parçalar bulduklarını aktardı. Bu parçaların Lubelski ve Lodzki bölgelerindeki Czesniki, Czosnowka, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wyhalew, Wohyn, Miniszkow ve Olesno’da tespit edildiğini belirten Galecka, düşürülen İHA parçalarından birinin Wyrywki’de bir eve ve arabaya isabet ettiğini söyledi.

NATO Anlaşması’nın 4. Maddesi Üzerine

NATO Anlaşması’nın 4. Maddesi, üye ülkelerden birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliğinin tehdit altında olduğunu hissetmesi durumunda diğer üyelerle bir araya gelerek durumu görüşmesine imkan tanır.