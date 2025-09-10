Polonya Hava Sahasına Dronlar Girdi

POLONYA HAVASINA GİREN DRONE CİSİMLERİ

Polonya Silahlı Kuvvetleri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sırasında “drone türü cisimlerin” ülke hava sahasına girdiğini duyurdu. Operasyon Komutanlığı, bu cisimlerin tespit edilip etkisiz hale getirilmesi için askeri harekât başlattığını açıkladı. Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Polonya uçaklarının “düşmanca hedeflere karşı silah kullandığını” ifade ederken, NATO komutanlığıyla sürekli iletişimde olduklarını da söyledi.

HAVALİMANLARI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), başkent Varşova’daki Chopin Havalimanı dâhil olmak üzere dört havalimanının geçici olarak kapatıldığını bildirdi. Bu havalimanları arasında, Ukrayna’ya yolcu ve silah transferinde önemli rol oynayan Rzeszow–Jasionka Havalimanı da bulunuyor.

ABD’DE YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

ABD’de Demokrat Senatör Dick Durbin, Rusya’nın NATO hava sahasına tekrarlanan İHA ihlallerinin, “Vladimir Putin’in ittifakın kararlılığını sınadığı” anlamına geldiğini belirtti. Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson ise Rusya’nın “NATO müttefiki Polonya’ya saldırdığını” dile getirerek bunu “savaş ilanı” olarak tanımladı. Wilson, ABD Başkanı Donald Trump’a Rusya’ya karşı “savaş makinesini iflasa sürükleyecek yaptırımlar” talebinde bulundu.

POLONYA’DA YÜKSEK ALARM SEVİYESİ

Polonya, 2022’de Ukrayna’ya ait bir füzenin sınır köyüne düşmesi sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hava sahası ihlalleri konusunda yüksek alarm seviyesini koruyor. Ancak bu durum, Polonya ve müttefik savunma sistemlerinin doğrudan İHA imhası için harekete geçtiği bir ilk oldu.

BELARUS SINIRININ KAPATILMASI

Öte yandan, Polonya, yarın gece yarısından itibaren Belarus sınırını kapatma kararı aldığını duyurdu. Rusya ve Belarus’un ortaklaşa başlattığı geniş çaplı “Zapad” tatbikatları nedeniyle, hem Polonya’da hem de Baltık ülkelerinde güvenlik önlemleri artırıldı.