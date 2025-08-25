Polonya İnternet Desteğini Kesiyor

UKRAYNA’YA YARDIM YASASI VETO EDİLDİ

Polonya Bilişim Bakanı Krzysztof Gawkowski, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin Ukraynalılara yardım yasasını veto etmesi dolayısıyla Ukrayna’ya sağlanan internetin 30 Eylül’de kesileceğini duyurdu. Polonya, bu tarihten itibaren Ukrayna’ya olan internet yardımını sonlandıracak.

GAWKOWSKI’DEN TEPKİ

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Bilişim Bakanı Gawkowski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Nawrocki’nin yardımları uzatma yasağını eleştirdi. Nawrocki, “Bu Polonya’nın savaşın sürmekte olduğu Ukrayna’ya sağladığı Starlink internetin sonu. Bu aynı zamanda Ukrayna hükümetinin verilerinin güvenli bir yerde saklanması için verilen desteğin de sonu” şeklinde ifadelerde bulundu. Gawkowski, internetin kesilmesinin Putin’in ordularına bir hediye olduğunu vurguladı.

POLONYA’NIN YATIRIMI

Gawkowski, Cumhurbaşkanı Nawrocki’yi siyasi rekabet adına hükümete saldırmaktan vazgeçmeye çağırarak, bunun bağımsızlıkları için savaşan insanlara zarar verdiğini ve Rusya’ya yardım ettiğini belirtti. Polonya, 2022-2024 yılları arasında Ukrayna’daki internetin sağlanması için 323 milyon zloti (90 milyon dolar) ödedi, 2025 için ise 77 milyon zloti (21 milyon dolar) ödemeyi planlıyor. Bu meblağ, Ukrayna halkına yardım yasası kapsamında oluşturulan fondan karşılanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Nawrocki, Polonya’da çalışan veya ticaret yapan Ukraynalı sığınmacılara aylık 800 zloti çocuk yardımı verilmesi gerekçesiyle yasanın uzatılmasını veto etti. Böylelikle, Ukrayna’ya internet bağlantısını sağlayan yasa 30 Eylül’de sona erecek.