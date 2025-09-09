Polonya, Konsolidasyon İçin Sınırları Kapatacak

POLONYA SINIR GEÇİŞLERİNİ KAPATMA KARARI ALDI

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya ve Belarus’un 12 Eylül’de başlayacakları “Zapad” askeri tatbikatları nedeniyle Polonya’nın Belarus ile sınır kapılarını kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Başbakan Tusk, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya ve Belarus ordularının “Zapad” isimli askeri tatbikatların Polonya sınırına çok yakın bir bölgede gerçekleştirileceğini belirtti.

TATBİKATLAR POLONYA’DA DA GERÇEKLEŞECEK

Tusk, söz konusu tatbikatların çeşitli sonuçlar doğuracağını ifade ederek, Polonya ordusu ile müttefik güçlerin de tatbikatlar yapacağının altını çizdi. Belarus ve Rusya tarafından artan provokasyonlarla karşı karşıya olduklarını belirten Tusk, “Devletin güvenliği gereği Zapad askeri tatbikatları nedeniyle Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece demiryolu geçişleri dahil Belarus ile sınır geçişlerini kapatacağız” dedi. Ancak, sınır geçişlerinin ne kadar süreliğine kapatılacağına dair detay vermedi.

BELARUS’TAN PROTESTO AÇIKLAMASI

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın kararı üzerine, Polonya Minsk Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Krzysztof Ozanna’yı Bakanlığa çağırarak bu durumu protesto etti. Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bir ülkenin hukuksuz eylemleri AB’nin Belarus’la olan sınırlarını temel olarak etkilemektedir, kişilerin ve malların uluslararası normal dolaşımı açısından ciddi zorluklar oluşturmaktadır” denildi. Polonya’nın eylemlerinin coğrafi konumunu kötüye kullandığı ve AB-Avrasya Ekonomik Birliği sınırlarını “özelleştirdiği” iddia edildi.