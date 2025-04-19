Polonya KTO Tiyatrosu, Beğenildi Performanslar

POLONYA KTO TİYATROSU’NUN CANLI PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

ADANA Uluslararası Devlet Tiyatroları Festivali’ne katılan Polonya KTO Tiyatrosu’nun oyuncuları, kentin merkezi noktalarında sergiledikleri diyalogsuz canlı performanslarla ilgi çekti. Atatürk Caddesi’nde halkla buluşan tiyatro grubu, müzik eşliğinde gerçekleştirdiği performansla izleyenleri büyüledi. Thomas Stearns Eliot’ın şiirlerinden esinlenen etkileyici gösteri, dakikalarca alkış aldı.

SOKAK TİYATROSUNUN TEMASI İNSANLIĞIN KAYGILARI

Çok sayıda vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği sokak tiyatrosu, günümüz dünyasında insanın insanlığını yitirmesiyle ilgili kaygıları ele alıyor. ‘Seyyah’ isimli gösteri, 21. Yüzyıl insanının bir günlük yaşamını sahneye taşıyor. Bu diyalogsuz performans, film müziklerinden klasik eserler ile rap ve pop şarkılarına kadar birçok farklı bestecinin eserleri ile sunuluyor.