Polonya’nın Başbakanı Tusk, Güvenoyu Talep Etti

POLONYA’DA GÜVENOYU TALEBİ

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkenin “yeni bir siyasi gerçeklikle” karşı karşıya kalması nedeniyle meclisten güvenoyu talep ettiğini ifade etti ve oylamanın 11 Haziran’da gerçekleştirileceğini duyurdu. Tusk, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajda, siyasi müttefiki Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski’nin cumhurbaşkanlığı seçimini Karol Nawrocki’ye karşı kaybetmesinin ardından güvenoyu isteme kararı aldığını dile getirdi.

YENİ SİYASİ GERÇEKLİK

Polonya hükümetinin kabine toplantısında da değerlendirmeler yapan Tusk, “Oturumu yeni bir siyasi gerçeklikte başlatıyoruz. Bu siyasi gerçeklik yeni çünkü artık yeni bir cumhurbaşkanımız var fakat anayasa, sorumluluklarımız ve vatandaşların beklentileri değişmedi. Polonya’da yönetim hükümettedir ve bu büyük bir sorumluluk ve onurdur.” açıklamasını yaptı. Tusk, meclisteki güven oylamasının 11 Haziran’da gerçekleştirileceğini tekrar vurguladı.

GELECEK SEÇİMLERİN GÖLGESİNDE

Donald Tusk’un liderliğindeki koalisyonun, 2027 yılı sonunda yapılması planlanan bir sonraki genel seçimlere kadar varlığını sürdürebilip sürdüremeyeceği tartışılıyor. Bazı siyasi rakipleri ise Tusk’un istifa etmesi gerektiğini savunuyor. Güven oylaması kararı, Tusk’un değişen siyasi ortamda otoritesini yeniden tesis etme çabası olarak değerlendiriliyor.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ SONRASI GÖRÜŞMELER

Polonya’da 1 Haziran’da gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin çekişmeli ikinci turunda kazanan, oyların yüzde 50,9’unu alan Karol Nawrocki oldu. Seçim öncesi anketlerde az farkla önde gösterilen Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, yüzde 49,1 ile seçimleri kaybetti. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya’da Tusk hükümeti ile muhalefet arasında Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konularda yaşanan gerginliklerin etki alanında gerçekleşti. Siyasi analistler, Nawrocki’nin Tusk’un koalisyon hükümetini veto yetkileriyle zorlayabileceğine dikkat çekiyor.