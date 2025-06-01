Polonya’nın Cumhurbaşkanı Seçimi Bitti

POLONYA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE OY VERME İŞLEMLERİ SONSUZ

Polonya’da yeni cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen seçimlerin ikinci turu için oy verme süreci sona erdi. Yaklaşık 29 milyon seçmen için yerel saatle 07.00’de başlayan oy verme işlemleri tamamlandı. Seçimin ilk turunda 18 Mayıs’ta 13 adayın yarıştığı bu süreçte en fazla oyu alan sivil koalisyon grubunun adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ile muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi’nin adayı tarihçi Karol Nawrocki, ikinci turda kıyasıya mücadelesini sürdürdü.

SANDIK ÇIKIŞ ANKETLERİ YARIŞIN NE KADAR KIDEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Ipsos tarafından Polonya televizyonlarına yönelik gerçekleştirilen sandık çıkış anketlerine göre, ikinci turda Trzaskowski yüzde 50,3 ve Nawrocki yüzde 49,7 oranıyla kıyasıya bir mücadele içinde bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, Polonya’da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi konularda yaşanan gerginliklerin etkisi altında yapıldı. Bazı analistler, bu seçimleri adayların siyasi duruşları nedeniyle “medeniyetler çatışması” olarak nitelendiriyor.

SEÇİM SONUÇLARININ AB ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Seçim sonuçları, Polonya’nın Avrupa Birliği içindeki konumu açısından kritik bir önem taşıyor. Bu seçim sonucuyla birlikte Polonya’nın, AB içerisindeki mevcudiyetini pekiştireceği veya daha zorlayıcı süreçlerle karşılaşacağına yönelik değerlendirmeler yapılmakta.