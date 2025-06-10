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Polonya Plakalı Tırda Yüklü Para

POLONYA PLAKALI TIRIN DENETİMİ

Polonya plakalı bir Türk vatandaşı, taretiyle Kapıkule karşısındaki Bulgaristan kontrol noktasına geldi. Sürücü, Polonya’dan Türkiye’ye taşınan parsiyel eşyalar için gerekli belgeleri düzenli olarak sundu. Yapılan risk analizi sonucunda, araç detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi.

GÜMRÜK MUAYENESİ BULGULARI

Bulgar gümrük memurları, yaptığı denetimler sırasında sürücünün kabininde bulunan ve kişisel eşyaların yer aldığı bir çekmecede, sırt çantasının içinde düzenlenmiş şekilde 11 poşet buldu. Bu poşetler içerisine konulmuş toplamda 900 bin euro ve 500 bin ABD doları tespit edildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı ve tır sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.

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